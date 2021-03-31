Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 22:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emre K. idaresindeki otomobil önünde seyir eden Okan G. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Okan G. ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz