Kaza, Efeler ilçesi Kalfaköy yolu üzerinde meydana geldi. Kalfaköy yolu üzeri su depoları mevkiinde araç ile karşı istikametten gelen araç kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.