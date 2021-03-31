Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da aracında uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da durdurulan bir araçta, 1 kilo 876 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 1 kilo 876 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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