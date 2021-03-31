İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 1 kilo 876 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.