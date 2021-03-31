Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 19:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu:1 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik başlattıkları çalışmalar kapsamında Sütlüce Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 478,36 gram toz esrar ile 3 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.F. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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