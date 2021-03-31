Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 21:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kütahya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi. Öğretmen ve öğrencilerde pozitif vakalar tespit edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Hamidiye Mahallesi'ndeki Dervişpaşa Kurtuluş Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilerde pozitif vakalar tespit edildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından durumun değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Dervişpaşa Kurtuluş Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinde görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle okulda bugün itibarıyla 10 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." denildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Yüz Yüze Eğitim
Sıradaki Haber
Malatya'da aracında uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz