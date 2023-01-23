Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
A.B.T. idaresindeki otomobil, Liman Mahallesi kavşağında Ö.F.Ö.'nün kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada Ö.F.Ö. ile motosiklette bulunan U.B.Ç. yaralandı. Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumu iyi.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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