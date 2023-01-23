Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 07:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İskenderun-Belen Otoyolu'nda M.Ç. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden M.K. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazada sürücü M.Ç. ile yanındaki eşi N.Ç. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan N.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Hatay
Son Haberler
- 08:49
- 08:13
- 08:14
- 08:09
- 07:40
Sıradaki Haber
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz