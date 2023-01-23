Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 07:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ikametinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen N.K'nin Ayni Ali Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Adresteki aramada 2 gram esrar, 1,20 gram metamfetamin, 4 sentetik hap bulundu. N.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu Narkotik
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