Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 06:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da düğün çıkışında silahlı saldırı: 1 yaralı
Adana'da düğün çıkışı otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde, düğünden çıkan kişilerin bulunduğu bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Otomobilde bulunan O.P. yaralandı, şüpheliler ise plakası henüz tespit edilemeyen bir araçla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından O.P. ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Etiketler: Adana
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