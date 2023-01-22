UID Genel Başkanı Kuş, söz konusu saldırıya izin veren İsveç hükümetini eleştirdi.

Köksal Kuş, "Gerçekten hayretler içerisindeyiz. Netice itibarıyla Avrupa'da 30 milyona yakın Müslüman yaşamakta ve bu Müslümanların çoğunluğu Türklerden oluşmakta. Türkiye'nin Büyükelçiliğinin önünde böyle bir cüret gösterilmesine ve buna da İsveç hükümetinin müsade etmesine yani 'Pes doğrusu' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Sükunet çağrısı

Avrupa'da yaşayan Türkleri, kendilerini sokağa çekmeye çalışan provokatif eylemlere karşı uyanık olmaya davet eden Kuş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Belli ki bizi kışkırtmak isteyenler var. Belli ki bizi belirli yerlere çekmek isteyenler var. Tabii ki öfkemiz var, tabii ki tepkimiz var. İnanılmaz öfkeliyiz, inanılmaz tepkiliyiz ama buna rağmen sakin kalıp buradaki tepkimizi kanunlar içerisinde vermemiz gerekiyor."

Muhabir: Bülent Dönmez