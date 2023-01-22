Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükçekmece'de iş makinesini çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
Büyükçekmece'de gece park halindeki iş makinesini çekiciye yükleyerek çaldıkları belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Büyükçekmece'de yol yapımı için kurulan şantiyede kullanılan bir iş makinesinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinde iş makinesinin bir çekiciye yüklenerek götürüldüğünü tespit etti.
Görüntüler üzerinden kimlikleri belirlenen 4 zanlıdan birinin, şantiyede görev yapan ve çalınan aracı kullanan iş makinesi operatörü olduğu ortaya çıktı.
İş makinesi operatörü G.A'nın yanı sıra aracın yüklendiği çekiciyi kullanan ve G.A'ya yardım ettiği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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