Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dayanışma ve paylaşma kültürüyle sosyal çalışmalar gerçekleştiren Sosyal Market’ten 1253 aile ihtiyaçlarını karşıladı.

Mağazadan ise 2 bin 298 kişi toplamda 13 bin 684 giysi ve ayakkabısını temin etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalardan faydalanmak isteyenlerin Sosyal Gelişim Merkezi’ne başvuru yapması gerekiyor.