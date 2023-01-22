Düzce Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 3'üncüsü yapılan Hamsi Festivali, Düzce Anıtpark Meydanı'nda düzenlendi. Festivalde vatandaşlara 4 ton hamsi dağıtıldı.

Düzce’de güzel havayı fırsat bilenler, dakikalarca horon oynadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Hamsiler tavaya, kanlar Kızılay’a' sloganı ile düzenlenen Hamsi Festivali kapsamında Kızılay’a kan bağışında da bulunuldu.

Festivalin yakın zamanda yaşanan deprem sonrasında Düzcelilere moral olduğunu söyleyen Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Demirci, “Hem kendi havamız hem doğal hava çok güzel. Bugün yaklaşık 4 ton hamsiyi Düzcelilerle buluşturmak istiyoruz. Gerçekten bu ocak ayında böyle bir hava bizim şansımızdan. Düzcelilerin beklentisi büyüktü ve bu beklentiyi fazlasıyla karşıladık diye düşünüyorum. Çok ilgi gördük. Düzcelilere teşekkür ediyoruz. ‘Hamsiler tavaya, kanlar Kızılay’a’ diyoruz. Deprem sonrası Düzceli hemşehrilerimize moral oldu. Bizim deprem öncesi planlamalarımız vardı. Bir iki ay ötelemek zorunda kaldık. Havalar soğuk olur diye tedirginlik yaşadık. Düzcelilere iyi bir armağan oldu. Gönüllerince eğleniyorlar” dedi.