Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Finike'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Finike ilçesinde devrilen sebze meyve yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
H. K. yönetimindeki sebze ve meyve yüklü tır, Finike-Elmalı kara yolu Arifoğlu Mahallesi yakınlarında yol kenarına devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Araçtaki sebze ve meyvelerin yola savrulduğu kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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