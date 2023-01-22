Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da mülteci kampına bıçaklı saldırı: 8 ölü
[Fotograf: TRT Haber]
Nijerya'da ülke içinde yerinden edilenlerin yaşadığı mülteci kampına yönelik bıçaklı saldırıda 8 kişi öldü.
Eyalet yönetiminden yapılan açıklamaya göre, kimliği belirsiz bıçaklı kişiler, Kano eyaletindeki mülteci kampına baskın düzenledi.
Gece saatlerinde yapılan saldırıda 8 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.
Öldürülenler arasında kadın ve çocukların bulunduğu aktarılan açıklamaya göre, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Nijerya
Son Haberler
- 12:48
- 12:33
- 12:29
- 12:39
- 12:16
Sıradaki Haber
İstanbul’da iş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz