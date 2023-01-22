Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul’da iş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı
İstanbul Bağcılar'da bir iş yerini kurşunladığı gerekçesiyle aranan zanlı ile yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.
Göztepe Mahallesi'nde bir iş yerine silahla ateş açılması üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin A.T. olduğunu belirledi.
Yapılan çalışmada şüpheli A.T. ile olay sırasında yanında bulunan A.M.P. ve M.T, 100. Yıl Mahallesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, şüphelinin saldırı sonrası kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: İstanbul
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