Göztepe Mahallesi'nde bir iş yerine silahla ateş açılması üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin A.T. olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmada şüpheli A.T. ile olay sırasında yanında bulunan A.M.P. ve M.T, 100. Yıl Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, şüphelinin saldırı sonrası kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.