Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev tamamen yandı.
Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki Haydar Ovacık Sokak üzerinde bulunan H. G.'ye (33) ait evin ikinci katında yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören komşuları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.
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