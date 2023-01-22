Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki Haydar Ovacık Sokak üzerinde bulunan H. G.'ye (33) ait evin ikinci katında yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören komşuları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.