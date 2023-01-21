Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te terör operasyonu: 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Gaziantep'te terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK/PYD'ye adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken diğerleri ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Gaziantep Terör Örgütü
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