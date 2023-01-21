Yeterli kar yağışının olmadığı ilçede dondurucu soğukların hakim olması nedeniyle göl ve akarsularda buzlanma meydana geldi.

Yarıyıl tatilini fırsata çeviren çocuklar, ilçenin Çayırbaşı köyündeki buzla kaplı derelerde yanlarında getirdikleri kızaklarla kayarak keyifli anlar yaşadı.

Çocuklardan Çağdaş Bağıoğlu, yarıyıl tatiline sevindiklerini belirterek, "Bu dere her yıl donar biz de bunun üstünde kayarak eğleniriz. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte kaymanın keyfini yaşamak istedik" dedi.