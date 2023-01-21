Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te traktörden düşen çocuk yaralandı
Karabük'ün Eflani ilçesinde traktörün basamağından düşen 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Yaşı küçük Cevat K'nin kullandığı traktörün basamağına çıkan Eylül K. aracın sallanmasıyla yere düştü.
Kafası tekere çarpan çocuk yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra Ankara'ya sevk edildi.
Etiketler: Karabük
Son Haberler
- 19:07
- 19:08
- 19:03
- 18:59
- 18:55
Sıradaki Haber
Gaziantep'te bebekler emekleyerek yarıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz