Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonla merkez ilçede yakalanan M.A, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.
Etiketler: Kastamonu
Son Haberler
- 19:07
- 19:07
- 19:03
- 18:59
- 18:55
Sıradaki Haber
Bolu'da tekvando ve kick boks sporcularının gösterisi ilgiyle izlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz