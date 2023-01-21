Bir kamu kurumundan 26 yıl önce emekli olan Liva, vaktini değerlendirmek amacıyla yaşadığı sitenin bodrum katında kendisine atölye oluşturdu.



Burada atık ahşap ve odunları kullanarak kuş evleri tasarlayan Liva, sanat lisesi ağaç işleri bölümü mezunu olduğunu, bu nedenle ağaçlara ve ahşaba ilgisinin lise yıllarına dayandığını söyledi.



"Faydam olsun diye çocuklara, okullara destek vermeye çalışıyorum"



Çalıştığı dönemde de boş zamanlarında ahşaptan maket yaptığını belirten Liva, emekliliğinin ardından bütün zamanını bu işlerle geçirdiğini anlattı. Zaman içinde kuş evi yapmaya merak sardığını dile getiren Liva, "İnternetten kuş evlerini gördüm. İçimde bu konuda coşku oluştu, bunları yapmaya başladım. Atık ağaçları, ağaç kabuklarını topladım. Eş dost da bu işle uğraştığım için atık ahşapları bana getiriyor. Bunlarla da faydam olsun diye çocuklara, okullara destek vermeye çalışıyorum" diye konuştu.



Liva, yaptığı kuş evi modellerini monte edilmemiş olarak çocuklara hediye ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Çocuklara kuş evlerini sevdirmek, doğaya sevmeleri adına yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum. Ticari amacım yok. Bu bana inanılmaz derecede heyecan veriyor. Onların sevgisi, ilgisi beni son derece mutlu ediyor. Bu da bana motivasyon sağlıyor, yaşama sevincimi artırıyor.



Her gün kahvaltı yaptıktan sonra atölyesinde çalışmaya başladığını, akşam saatlerine kadar burada zaman geçirdiğini aktaran Liva, kuş evlerini çocukların yanı sıra isteyenlere de hediye ettiğini sözlerine ekledi.