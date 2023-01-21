Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Giresun'da, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Espiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, fiziki takip sonucunda "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan E.T'nin Espiye ilçesinde olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan E.T, işlemlerin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Etiketler: Giresun
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