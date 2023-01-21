Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 174 firari hükümlü yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 firari hükümlü yakalandı.
Firari hükümlülere yönelik ilçe genelinde çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hırsızlık operasyonunda 26 gözaltı
İlçede meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan çalışmada ise 26 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ayrıca, 6 uyuşturucuya şüphelisi de nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Etiketler: Mersin
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