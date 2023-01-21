Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
Hatay'da kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak evine gelen şüpheliye 10 bin 500 dolar ve 30 gram altın verdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, evin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin eşkalini belirledi.
Yapılan araştırmayla Adana'nın Yüreğir ilçesinde olduğu tespit edilen şüpheli İ.U. düzenlenen operasyonla yakalanarak Hatay'a getirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Hatay
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