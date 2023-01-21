Türkiye Atletizm Federasyonu, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 4'üncüsü düzenlenen Gazi Yarı Maratonu kapsamında bu yıl ilk kez Bebekler Emekleme Yarışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte bebekler, anne ve babalarına doğru emekleyerek rakiplerini geçmeye çalıştı.

Anne ve babalar da yarışmaya katılan 7 ila 9 aylık bebeklerle iletişim kurmak için mücadele etti.

30 bebeğin 8 metrelik parkurdaki yarışında Murat Çınar Osanmaz birinci oldu.

Bebeğin ailesine hediye çeki verildi.