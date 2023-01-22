Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, müzede düzenlenen toplantıda firma yetkilileri müzenin anahtarını Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na verdi.

Helvacıoğlu da incelemede bulunduktan sonra itfaiye aracının merdivenine çıkarak müzenin çatısına Türk bayrağı astı.

Helvacıoğlu, yaptığı konuşmada, restorasyon çalışmalarının titizlik ile yürütüldüğünü belirtti.

Keşan için gurur verici bir gün yaşandığını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti: "

Bildiğiniz gibi bu serüven 2019 yılında göreve geldiğimizde başladı. Malumunuz tarihi bir bina ve restorasyon çalışmalarının her anı titizlik ile yürütüldü. Sonrasında geçen süreçte ise müzemize binlerce envanter ve sözlü tarih çalışmaları kazandırıldı."

Keşan Kent Müzesi çevre düzenlemesi işi ihalesinin 8 Şubat'ta yapılacağını aktaran Helvacıoğlu, müzede tarihi birikimlerin modern imkanlarla sergileneceğini söyledi.

Keşan Kent Müzesi binasına Türk bayrağı dikerek eski bir geleneği de yeniden canlandırdıklarını belirten Helvacıoğlu, "Hayırlı olsun. Keşan için gurur günü. Bayrağımızı binamızın çatısına diktik. Geçmiş ve gelecek arasında köprü olacak müze çalışmalarımızda önemli bir adımı daha attık. Mutluyuz gururluyuz." ifadelerini kullandı.