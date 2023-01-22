Körfez Mahallesi D-100 kara yolu Kandıra sapağı mevkisinde seyreden H. K. idaresindeki otomobil ile F. E. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada, F. E.'nin kullandığı araçtaki B. K. ve T. K. ile F. E. ve A. E. yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.