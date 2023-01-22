Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Körfez Mahallesi D-100 kara yolu Kandıra sapağı mevkisinde seyreden H. K. idaresindeki otomobil ile F. E. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada, F. E.'nin kullandığı araçtaki B. K. ve T. K. ile F. E. ve A. E. yaralandı.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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