Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yarandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
B. H. B. (20) yönetimindeki otomobil, Malatya-Adana kara yolunun Suçatı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazada sürücü ile araçtaki B. K. (20) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:35
- 14:23
- 14:24
- 14:14
- 14:15
Sıradaki Haber
Finike'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz