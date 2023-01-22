Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kurs faaliyetleri kapsamında, eğitim gören kursiyerlere örtü altı sebze yetiştiriciliği yapılan işletmeler gezdirildi.

Pınarhisar Belediyesi tarafından kurulumu devam eden sera ile Kavakdere köyünde topraksız üretim seralarını gezerek yapılan çalışmaları inceledi.

Kursiyerler, hastalıktan ari üretim unsurları, topraksız tarımın avantajları ve fide üretimi hakkında bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da kursiyerlere eşlik ederek, tarımsal üretimin önemini anlattı.