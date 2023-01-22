Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde bazı hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 256 ekip ve 532 personelle, önceden belirlenen 568 adrese 20 Ocak sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 175 hükümlüyü yakaladı.

Yakalananlar arasında kasten yaralama suçundan 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Barış A, cinsel saldırı suçundan 24 yıl hapis cezası bulunan Ünal S, kumar suçundan 20 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Cemil Y, yağma suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Aliye H. ve 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Yusuf G. ile kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Serdar A. da yer aldı.

Hükümlüler, işlemleri yapılmak üzere yakalandıkları bölgenin polis merkezine teslim edildi.