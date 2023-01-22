Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te devrilen otobüsün sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otobüsünün sürücüsü yaralandı.
S. M. D. (32) yönetimindeki içerisinde yolcu bulunmayan tur otobüsü, İslahiye-Hatay kara yolunun Boğaziçi Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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