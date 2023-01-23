Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 06:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da silahlı saldırı: 2 yaralı
İstanbul Esenler'de akaryakıt istasyonu girişinde bekleyen kişilere yönelik silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Atışalanı Mahallesi Şehit Vedat Çağlar Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen kişilere yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı.
Olayda A.A. ile M.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye ulaştırdı.
Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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