Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 06:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Metehan Ç'ye, Yeşilevler Mahallesi Aşure Parkı'nda silahla ateş açıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Metehan Ç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu, saldırının failinin kimliğini belirleme çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Ankara
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