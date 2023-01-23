Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 07:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Seyit Bolat idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Camili köyü yakınlarında bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Meral Bolat, Beray Su Bolat ile Yiğit Harun Bolat yaralandı.
Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Afyonkarahisar
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