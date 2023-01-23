Latif Ö. yönetimindeki otomobil, Ferhatarası mevkiinde kavşaktan dönmek üzereyken arkadan gelen Yusuf K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra Fatma G ile diğer araçtaki Ayşen Ö ve Aynur Ö.G yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.