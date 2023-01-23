Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 07:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Amasya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Latif Ö. yönetimindeki otomobil, Ferhatarası mevkiinde kavşaktan dönmek üzereyken arkadan gelen Yusuf K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra Fatma G ile diğer araçtaki Ayşen Ö ve Aynur Ö.G yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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