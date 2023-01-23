Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 08:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Samsun'un Alaçam ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Sezgin Acar, yönetimindeki traktör, Kızlan Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Traktör ile römorku arasında sıkışan Acar, olay yerinde öldü.
Acar'ın cenazesi Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan jandarma ekipleri, traktörde yüklü kaçak orman emvaliyle ilgili adli tahkikat başlattı.
Etiketler: Samsun
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