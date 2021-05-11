Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 19:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'da otomobilin takla atarak yol kenarındaki su kanalına ters döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Mahmurdağı mevkisinde meydana geldi. Selim İ. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki su kanalına ters döndü.
Kazada, araç sürücüsü Selim İ. ile Semihcan E. ve Tuğba İ. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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