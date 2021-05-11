Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'da 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bostanlı köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı belirtilen silahlı kavganın ardından jandarma ekiplerince yakalanan 4 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, A.K. ve E.T, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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