İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, şüphelilerin ikamet ettikleri Beyciler Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu paketlemede kullanılan 160 kilitli poşet ve alüminyum folyo ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 165 lira ele geçirildi.

Gözaltında alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.