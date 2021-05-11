Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklanma
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde A.K'nin elinde bulunan kaçak silah ve bazı mühimmatları satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, fiziki takibe aldığı A.K'yı aracıyla seyir halindeyken Gaziantep-Nizip karayolunda durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1 piyade tüfeği, 30 mermi 41 fişek, 2 tabanca, 2 şarjör, 14 tabanca fişeği, 1 kuru sıkı tabanca ve 7 cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Kaçakçılık Gaziantep Silah Kaçakçılığı
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