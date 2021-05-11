Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maltepe'de tek katlı evde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Maltepe'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gülsuyu Mahallesi Girneliler Sokak'taki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evde bulunanlar çevredekilerin de yardımıyla tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında zarar gören ev kullanılamaz hale geldi.
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