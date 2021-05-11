Tekne ve kayıklarını kıyı avcılığı için hazırlayan balıkçılar, kısıtlama sürecinde aldıkları izinle ağ bakımı, boya, motor tamiri yapıyor. Balıkçılar, bölgedeki kıyılarda 1 Eylül'e kadar istavrit, mezgit, çinekop, barbun avlayacak.

Balıkçı Çağdaş Özer, "Teknelerimizin bakımlarını yaptık. Ağlarımızın yırtık kısımlarını onardık. Kıyı balıkçılığı için sezona hazırlanıyoruz. Bütün bakımlarımızı yaptıktan sonra teknelerimizi denize indireceğiz ve 'vira bismillah' diyeceğiz tekrardan." ifadelerini kullandı.

Özer, kıyı balıkçılığından umutlu olduklarını kaydetti.

Tezgahlarda istavritin kilogramı 25, somonun kilogramı 60, levreğin ve çupranın da tanesi 25'er liradan satılıyor.