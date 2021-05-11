Kentteki yayla, köy ve çiftliklerden toplanan süt, tesiste işlenerek peynir, tereyağı, yoğurt ve ayrana dönüştürülüyor.

İşletme sahibi Mustafa Meriç, 1950'den bu yana süt işleiklerini, 1992'den itibaren de yoğun talep üzerine Karadeniz Bölgesi'ndeki iller için mıhlama peyniri ürettiklerini belirtti.

Muş'un köylerinde günlük topladıkları 10 ton sütle peynir, yoğurt, ayran, kaşar ve mıhlama peyniri ürettiklerini anlatan Meriç, şöyle konuştu:

"Bu tesiste üçüncü kuşağım. Burada ürettiğimiz ürünleri bölgemizin haricinde Erzurum, Rize, İspir taraflarına gönderiyoruz. Burada 9 personelle çalışıyoruz. Ürünlerimiz doğal ve katkısız. Üretimimizin yüzde 60'nı Karadeniz Bölgesine gönderiyoruz. Ürünlerimiz oranın damak zevkine daha uygun olduğu için talep ediliyor. Bu taleplere yetişemiyoruz. Yıllık 300 tona yakın süt alımımız var. Bu sütten ortalama 200 ton peynir yapıyoruz."