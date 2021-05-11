Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce 3-9 Mayıs arasında düzenlenen operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

Aramalar sonucu, 77 litre sahte veya kaçak alkollü içki, 23 kilo kaçak tütün, 45 paket kaçak sigara, 10 bin boş makaron, 1400 dolu makaron ve 12 adet satışı ve taşınması yasak olan, cinsi az bulunur tropikal bölgelerde yaşayan hayvan ele geçirildi.