İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ'da sosyal medya üzerinden tombala oynatılmasıyla ilgili şüpheli A.D. ve C.D'yi tespit etti.

Şüphelilerin internet üzerinden müşteri topladığı belirlendi.

Zanlıların evlerinde, biletlerle ilgili notların tutulduğu defter, 5 dolu ve farklı tarihlerde oynanmış tombala kağıdı ile cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.