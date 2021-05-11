Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alışveriş merkezinde bir çocuğun elinden cep telefonu çalan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şişli'de bir alışveriş merkezinde çocuğun elinden cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart'ta, Şişli'deki bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında ailesiyle birlikte bulunan bir çocuğun elindeki cep telefonunun yanına yaklaşan bir kişi tarafından çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, şüpheli A.G.'yi (24) 10 Mayıs'ta Şişli'de yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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