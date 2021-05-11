Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart'ta, Şişli'deki bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında ailesiyle birlikte bulunan bir çocuğun elindeki cep telefonunun yanına yaklaşan bir kişi tarafından çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli A.G.'yi (24) 10 Mayıs'ta Şişli'de yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.