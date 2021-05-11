Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda 2 kardeş yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen B.T. ve kardeşi E.T'nin ikametine operasyon düzenlendi.
Adreste arama yapan ekipler, 9 pakette 6,17 gram sentetik uyuşturucu, 84 sentetik ecza hap, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 975 lira ve paketlemede kullanılan materyaller ele geçirdi.
İki kardeş, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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