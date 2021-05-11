Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de tarlada çalışan husumetlisini tüfekle yaralayan kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Kale ilçesinde, tütün tarlasında çalışan husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı, gizlendiği evde yakalandı.
Denizli'de Gölbaşı Mahallesi'ndeki tütün tarlasında çalışan 40 yaşındaki Bülent Sungur, ailesi tarafından başından tüfekle vurulmuş halde yaralı bulundu.
112 Acil Servis ekiplerince Kale Devlet Hastanesine kaldırılan Sungur, tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin H.Ç. (38) olduğunu belirledi.
Saklandığı evde yakalanan şüpheli, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
H.Ç'nin jandarmadaki ifadesinde, aralarında husumet bulunduğunu belirttiği Bülent Sungur'a ormanlık alandan ateş ettikten sonra kaçtığını söylediği öğrenildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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