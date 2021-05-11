Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerinin Ramazan Bayramı öncesi tatlı, şekerleme ve gıda üretimi ile satışı yapılan iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ekiplerin ramazan süresince denetimlerini aralıksız olarak sürdürdüğünü anımsatarak, "Aynı hassasiyeti Ramazan Bayramı için sürdürüyoruz. Ramazan'da olduğu gibi bayram öncesinde de vatandaşlarımız fırınlara, pastanelere, tatlı ve şekerleme üretimi yapılan işletmelere yoğun ilgi gösterecek. Bundan dolayı vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak, olumsuzlukları ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.