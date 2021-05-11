Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramankazan zabıtasında bayram denetimi
[Fotoğraf: AA]
Kahramankazan Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde gıda imalathanelerinde denetim gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerinin Ramazan Bayramı öncesi tatlı, şekerleme ve gıda üretimi ile satışı yapılan iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ekiplerin ramazan süresince denetimlerini aralıksız olarak sürdürdüğünü anımsatarak, "Aynı hassasiyeti Ramazan Bayramı için sürdürüyoruz. Ramazan'da olduğu gibi bayram öncesinde de vatandaşlarımız fırınlara, pastanelere, tatlı ve şekerleme üretimi yapılan işletmelere yoğun ilgi gösterecek. Bundan dolayı vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak, olumsuzlukları ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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